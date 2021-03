Com salários de até R$ 9 mil, prefeitura em Goiás suspende concurso novamente

(foto: Prefeitura de Alto Horizonte )





O edital conta com oportunidades para instrutor de informática, técnico em radiologia, agente administrativo, fiscal de obras, fiscal de tributos, assistente jurídico, biólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, engenheiro civil, médico, nutricionista, professor, entre outros cargos. Aos contratados, será ofertada remuneração de R$ 1.800 a R$ 9.000.





As provas que seriam aplicadas nos dias 13 e 14 de março, ainda não tem nova data de aplicação prevista. O concurso tem prazo de validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

A Prefeitura de Alto Horizonte (GO) teve que suspender, mais uma vez, as provas do concurso público para provimento de 31 vagas de níveis médio e superior. Assim como a primeira suspensão, o comunicado publicado no site da prefeitura nesta quinta-feira (26/2) atribui a decisão ao decreto estadual que impõe medidas para evitar o contágio de covid-19.