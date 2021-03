Goiás: duas seleções com 44 vagas para todos os níveis são anunciadas

Dois novos processos seletivos para contratação temporária foram anunciados pelas prefeituras de Catalão e Baliza, em Goiás. Ao todo, os editais ofertam 44 vagas com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os cargos integram as áreas da saúde e da administração. Saiba os detalhes sobre cada seleção:

Há chances para 29 profissionais de níveis fundamental e médio nos cargos de professor (1), porteiro servente (1), operador de máquinas pesadas (1), zelador de cemitério (1), servente de pedreiro (1), serviços gerais (5), auxiliar administrativo I (3), auxiliar administrativo II (3), gari (6), zelador (2), motorista (2), operador de máquinas de pequeno porte (1) e agente comunitário de saúde (2). Os selecionados deverão atuar em jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais para remuneração de R$ 1.100 a R$ 1.841,51.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas a partir de 1° de março através do envio das documentações solicitadas no edital para o e-mail cplbaliza@hotmail.com. Os interessados poderão enviar seus documentos até às 17h do dia 5 do mesmo mês. A avaliação será mediante análise de currículo (que deve ser enviado junto à documentação durante o prazo de inscrições).