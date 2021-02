Conselhos regionais: mais de 500 chances abertas em Brasília e cinco estados

(foto: Freepik ) Corre que ainda dá tempo! Sete concursos para conselhos regionais em diversas regiões do país estão com inscrições abertas. As oportunidades são para o Distrito Federal e os estados do Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Amapá. São mais de 500 vagas de nível médio e nível superior com remuneração inicial de até R$ 8,9 mil. Fique por dentro de todos os detalhes:





Creci-CE

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região do Ceará (Creci-CE) podem ser feitas até as 23h59min do dia 22 de março. A seleção visa contratar três agentes fiscais de forma imediata, além de possuir 15 vagas para formação de cadastro de reserva. O cargo requer graduação (bacharelado ou tecnólogo) e CNH na categoria “B”. O salário ofertado é de R$ 2.535,31 mais benefícios.





CFQ-DF

O concurso do Conselho Federal de Química, com sede no Distrito Federal, conta com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior. Há oportunidades para químico, advogado, analista de sistemas, analista superior (comunicação), analista superior (gestão de pessoas) e contador. Os salários são de R$ 8.951,25. As inscrições devem ser feitas até às 23h59 de 19 de março.





Creci-PE

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE) também está com inscrições abertas! O concurso tem, ao todo, 214 vagas, sendo nove vagas imediatas e 205 para formação de cadastro de reserva. As chances são para funções de suporte técnico, que exige nível médio, agente fiscal e analista de TI, de nível superior. Os salários variam entre R$ 1.576,74 e 3.441,83. Os interessados podem se inscrever pelo site do Idib até 22 de março.





CRC-AP

Abertas em 12 de fevereiro, as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Contabilidade do estado do Amapá (CRC/AP) podem ser feitas até 15 de março pelo site do Instituto Quadrix. Há taxa de participação no valor de R$ 60. A seleção oferta duas vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de contador fiscal e tecnólogo de TI. Os profissionais serão lotados no município de Macapá com salário de R$ 1.800 a R$ 2.500 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Crefito-13

Localizado em Campo Grande (MS), o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13) abre inscrições para assistentes administrativos, cargo de nível médio com salário de R$ 1.948, 92 mais benefícios. São 20 vagas, sendo uma imediata e o restante para formação de cadastro reserva. As inscrições estão sendo feitas até 15 de março.

CRM-MG

Há também vagas para o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM/MG)! O certame conta com três vagas imediatas e efetivas para os cargos de analista de departamento pessoal e contábil, analista de licitação e estatístico. Para participar, é necessário ensino superior completo em ciências contábeis, direito ou estatística. O profissional selecionado deverá atuar em Belo Horizonte em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração no valor de R$ 4.529,91. As inscrições são aceitas até 19 de março.





CAU-AP

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá oferta, em seu novo concurso público, chances de nível médio e nível superior nos cargos de assistente administrativo e agente de fiscalização. O edital conta com duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os profissionais contratados receberão salário de R$ 2.198,17 a R$ 6.612,77 para cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições ficarão abertas até 9 de março.













*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco