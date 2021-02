Instituto Brasília Ambiental abre 20 vagas para formação de brigadista florestal

(foto: Agência Brasília/Divulgação)



Os cadastros começam em 2 de março, das 9h às 15h, por meio de link, a ser disponibilizado no site da instituição. O Instituto Brasília Ambiental abunciou 20 vagas para o curso de formação de brigadista florestal. Os selecionados serão os primeiros inscritos até atingir o número de vagas.





Pode se inscrever para o curso qualquer pessoa interessada, independente do sexo, que tenha entre 18 e 59 anos, e ainda não tenha feito curso similar, promovido por instituições públicas. As inscrições são gratuitas.



A seleção e a divulgação dos inscritos ocorrerão nos dias 3 e 4, respectivamente. Depois disso, no período de 5 a 9 de março, o órgão ambiental fará contato de convocação com cada um (a) dos selecionados (as), via e-mail, solicitando a confirmação da participação no curso.





O curso O curso será realizado em tempo integral. Pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h, de 15 a 19 de março.





Será ministrado pelo diretor de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Brasília Ambiental, Pedro Cardoso. Sua realização faz parte do Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema).





*Com informações do Brasília Ambiental