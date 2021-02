Inscrições abertas! Fundação Hospitalar em MG oferece salários de até R$ 5,8 mil

(foto: USP Imagens/ Divulgação) A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ( Fhemig ) abriu um novo processo seletivo para a contratação temporária de quatro profissionais da área da saúde. As chances são para médico anestesiologista (2); médico clínico (1) e psicólogo (1).





A remuneração para os profissionais será varia de R$ 2.645,82 a R$ 5.801,50, referente a jornada de trabalho semanal de 24 a 30 horas.





Os interessados devem realizar as inscrições até 26 de fevereiro, mediante o preenchimento do formulário eletrônico, disponível no site da Fhemig





Os candidatos serão avaliados por meio de análise do requisito de investidura / informações curriculares e também por entrevista técnico/comportamental, prevista para ocorrer no período de 23 a 25 de março de 2021.





O prazo de validade da seleção é de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, contados da data de publicação do ato de homologação do resultado final no Diário Oficial.