Coren de Sergipe abre concurso com vagas de níveis médio e superior

(foto: Usp Imagens) O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (25/2), edital do novo concurso público. Serão 5 vagas para cargos de Técnico Administrativo e Enfermeiro Fiscal. A remuneração é de até R$ 4.237,95.





O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).





As inscrições estarão abertas a partir de 2 de março e seguem até 16 de abril de 2021, por meio do site do Cebraspe . A taxa varia entre R$ 74,50 e R$ 49,50.





Etapas





A seleção compreenderá as seguintes fases, ambas de responsabilidade do Cebraspe:





a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Enfermeiro Fiscal.





As provas objetivas, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que declararem com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas na cidade de Aracaju/SE.





As provas objetivas estão previstas para 23 de maio.





Veja detalhes sobre os cargos





Enfermeiro fiscal





Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), carteira nacional de habilitação, no mínimo, do tipo "B", registro definitivo de, no mínimo, 3 anos na respectiva categoria profissional e comprovada experiência profissional de 2 anos.









Atribuições: executar, nos locais de trabalho, as inspeções fiscalizatórias do exercício da Enfermagem; quando necessário, o fiscal deverá ele próprio conduzir o veículo do Conselho para realizar as fiscalizações, realizar visitas de fiscalização na jurisdição do CORENSE, de acordo com o planejamento elaborado e(ou) não programado quando necessário; elaborar relatório ao término de cada visita fiscalizatória, com descrição das atividades realizadas e outros.





Remuneração: : R$ 4.237,95, para 30 horas semanais





Técnico administrativo





Requisito: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.





Atribuições: executar serviços de apoio nas diversas áreas administrativas e assessorias dentro do Estado de Sergipe (podendo, este, quando se fizer necessário ser deslocado para uma unidade diferente da sede principal do COREN-SE); organizar e controlar orrespondências, memorandos, ofícios, circulares, processos e demais documentos relativos a sua área, visando a otimização do atendimento das necessidades de sua chefia imediata e das demais áreas e outros.





Remuneração: R$ 1.307,42, para 40 horas semanais.