PMDF retifica aviso de supensão de prazo de validade do último concurso

(foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (25/2) uma retificação do aviso de suspensão do prazo de validade do concurso de 2018, para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldados, oficiais e músicos. Veja aqui o documento completo!