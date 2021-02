PCRN: provas de concurso com 301 vagas são adiadas

(foto: pcrn )





“A Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, após reunião extraordinária realizada na última segunda-feira (22/02/2021), decidiu, por unanimidade, pelo adiamento das provas do concurso público, agendadas para os dias 07 e 14 de março de 2021, para todos os cargos dispostos no edital de abertura, publicado em 25 de novembro de 2020, no site da FGV, em face do agravamento dos indicadores da pandemia, conforme dados estatísticos e análise por parte do Comitê de Especialistas da Secretaria Estadual de Saúde Pública.

Tão logo a situação seja considerada apropriada para a aplicação, serão disponibilizadas, nos sites da FGV e da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, informações complementares sobre a nova data da aplicação da prova para os candidatos inscritos.”





O concurso

O certame, aberto em dezembro, oferece 301 chances, sendo 47 para delegado, 230 para agente e 24 para escrivão. A remuneração inicial varia de R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59. Os candidatos passarão por oito fases, constituídas por prova objetiva e prova discursiva, que são obrigatórias para todos os cargos e possuem caráter eliminatório e classificatório; teste de aptidão física, aos que concorrem aos cargos de delegado e agente; prova prática de operador de micro, ao cargo de escrivão, avaliação psicológica, para todos os cargos e com caráter eliminatório; exames médicos, eliminatórios; investigação social, de caráter eliminatório; e, por fim, curso de formação específico, promovido pela Academia de Polícia Civil.

Veja a página de acompanhamento do concurso aqui.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

