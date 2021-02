Creci/CE publica nova retificação referente a concurso para agentes fiscais

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região do Ceará (Creci-CE) publicou, nesta segunda-feira (22/2) uma nova retificação referente ao edital de abertura do concurso público que visa contratar agentes fiscais. De acordo com o documento publicado no site da banca Idib, não será mais considerado o tempo mínimo de dois anos de habilitação de CNH tipo "B".





O concurso

Ao todo, são três vagas imediatas e 15 vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo de agente fiscal, que requer graduação (bacharelado ou tecnólogo) e CNH na categoria “B”. O salário ofertado é de R$ 2.535,31 mais benefícios. Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do dia 22 de março pelo site do Idib. Há taxa de participação no valor de R$ 120.





A avaliação será feita por provas objetivas, com duração de quatro horas. Além disso, haverá prova de redação e prova de títulos. As provas serão realizadas na data provável de 2 de maio, nas cidades cearenses de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.





Após contratados, os agentes fiscais terão contrato de trabalho sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Saiba mais!





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco