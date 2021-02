Vagas em projeto! Unesco abre edital para atuação em Brasília-DF

(foto: Unesco/Divulgação)

Para concorrer é necessário ter a seguinte qualificação educacional:



- Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e/ou Ciências Políticas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.









Etapas A contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado composta de três etapas. A primeira etapa analisará se os candidatos atendem aos requisitos “Qualificação Educacional”, “Experiência Profissional” e terá caráter eliminatório.



A segunda etapa analisará o grau de atendimento dos candidatos aprovados na primeira fase , observando os critérios de pontuação correlacionados. E, a terceira etapa consistirá de entrevista. - Experiência profissional: Requisito obrigatório: Experiência profissional comprovada (anos/período): Pelo menos 06 (seis) anos de experiência em apoio à execução de políticas públicas.

A Unesco divulgou edital para contratatação de um profissional nas áreas de administração e/ou ciências políticas para projetos no órgão. A chance é para atuação em Brasília-DF.Os processos seletivos dos projetos são conduzidos diretamente pela coordenação executiva de cada projeto, cabendo à UNESCO do Brasil o acompanhamento e monitoriamento dos processos de contratação.Os interessados deverão enviar o currículo a partir desta quarta-feira (24/2) até o dia 2 de março de 2021 no e-mail: CCOPI@fnde.gov.br.Segundo o edital, em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.A duração do contrato é de 11 meses.