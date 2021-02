Prefeitura de Goiás contrata profissionais de nível médio e superior

(foto: Município de Goiás/Divulgação )





Os profissionais selecionados deverão atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Programa Bolsa Família (PBF) ou no Programa Primeira Infância do Suas. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais para remuneração de R$ 1.300 a R$ 2.500.





Os interessados poderão efetuar as inscrições de 25 de fevereiro a 18 de março, de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. As inscrições serão realizadas gratuitamente das 8h às 11h e das 13h às 17h. A avaliação será feita por meio de análise de currículos e tempo de experiência.





Tanto o processo seletivo quanto à contratação terão prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Veja o edital aqui.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

A Prefeitura de Goiás (GO), cidade conhecida também como Goiás Velho, publicou um novo edital de processo seletivo com 18 vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Há chances de nível médio e nível superior para operador de sistemas, assistente social, psicólogo, orientador social, advogado, visitador e supervisor.