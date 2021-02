Creci-RS retoma seleção com 32 vagas e divulga novo cronograma

(foto: Banco de imagens Unsplash/Divulgação)

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci - RS), do Rio Grande do Sul, divulgou a retomada das etapas do processo seletivo com 32 vagas e a formação de cadastro reserva em funções dos níveis médio, técnico e superior.A seleção foi suspensa em janeiro e aguardava publicação de um novo cronograma. Agora, as provas objetivas serão realizadas em 23 de maio. Veja aqui o comunicado completo.