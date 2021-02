Mais de 150 chances: novo concurso na Paraíba oferece salário de até R$ 6 mil

As oportunidades são para médicos de diversas especialidades, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de saúde bucal, operador de máquinas, merendeiro, motorista, tratorista, agente administrativo, agente de combate às endemias, fiscal de vigilância sanitária, monitor de creche, técnico de enfermagem, advogado, assistente social, auditor de saúde, biomédico, bioquímico, educador físico, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, orientador escolar, pedagogo, psicólogo, veterinário, supervisor escolar e professor de diversas áreas.

Os interessados podem se inscrever pelo site da banca Advise a partir do próximo dia 22. As inscrições vão até 19 de março. Há taxa de participação no valor de R$ 65 para fundamental, R$ 80 para médio/técnico e R$ 100 para superior. Candidatos hipossuficientes poderão solicitar isenção da taxa pelo site de inscrições das 14h de 24 de fevereiro às 23h30 do dia 26 do mesmo mês.