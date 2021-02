Marinha abre concurso com 33 vagas para sargentos músicos

(foto: Marinha/Divulgação) A Marinha do Brasil divulgou, no Diário Oficial desta sexta-feira (19/2), um novo edital de concurso com 33 vagas para Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2022.





A carreira de sargento músico exige o nível médio completo, idade de 18 a 25 anos até o primeiro dia do mês de janeiro de 2022, além de altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. Os homens ainda deverão não estar isento do serviço militar.





Veja as vagas:

Canto (Tenor) - uma vaga;

Clarinete em Bb - quatro vagas;

Eufônio - uma vaga;

Fagote - uma vaga;

Percussão (bateria completa) - cinco vagas;

Percussão (Teclados barrafônicos) - uma vaga;

Requinta em Eb - uma vaga;

Saxofone Alto em Eb - duas vaga;

Saxofone Tenor em Bb - uma vaga;

Tímpanos - uma vaga;

Trompete em Bb - quatro vagas;

Trompa em F e Bb - três vagas;

Trombone de vara - cinco vagas;

Tuba Bb - três vagas



Inscrições e etapas

As inscrições começam a partir do dia 1º de março, no site da Marinha. Os candidatos terão até as 23h59 do dia 13 de abril de 2021, horário oficial de Brasília, para realizar o cadastro. O procedimento é obrigatório e poderá ser feito, também, presencialmente em um dos locais listados no edital. A taxa é de R$ 74.





O concurso será realizado em oito etapas, a saber: Exame de Escolaridade (EE); Prova Prática de Música (PP); Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação (PH) complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos.



O Exame de Escolaridade será realizado às 10h (horário de Brasília) do dia 19 de junho de 2021.



Curso de formação

Os candidatos aprovados no concurso e classificados dentro do número de vagas serão matriculados no C-FSG-MU-CFN e o realizarão incorporados como praça especial na condição de Aluno de curso de Formação de Sargentos (AFSG).





Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e

assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o AFSG perceberá remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019.





O C-FSG-MU-CFN terá a duração de, aproximadamente, 18 semanas e será conduzido de acordo com currículo aprovado pela Diretoria de Ensino da Marinha e normas específicas em vigor no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).





Após a conclusão do C-FSG-MU-CFN, a Praça Especial prestará juramento à Bandeira e será nomeada Terceiro-Sargento. Ingressará no CPFN e assumirá compromisso inicial de dois anos no Serviço Ativo da Marinha (SAM), contados a partir da data de sua nomeação. A critério da Administração Naval, poderá realizar, também, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.





Após a conclusão com aproveitamento do Curso de Aperfeiçoamento, será designado para servir em qualquer Organização Militar (OM) da MB no território nacional. Exercerá uma das funções destinadas a um Terceiro-Sargento, de acordo com a Tabela de Lotação da OM e critérios estabelecidos pela Administração Naval, e realizará o Estágio de Aplicação.





Após o término do Estágio de Aplicação, com duração de doze meses, o 3ºSG-FN-MU será avaliado. Apenas o 3ºSG-FN-MU aprovado no Estágio de Aplicação, considerado então plenamente adaptado à carreira naval, poderá permanecer no SAM.