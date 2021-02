Concurso no DF! Conselho Federal de Química abre 270 vagas de nível superior

(foto: UPS Imagens/Divulgação) O Conselho Federal de Química, com sede no Distrito Federal, divulgou edital de um novo concurso público com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior. Os salários são de R$ 8.951,25.

Veja as vagas:

Químico - Química Fundamental e Aplicada: 2 vagas + 28 vagas para cadastro

Advogado - Direito: 2 vagas 28 vagas para cadastro reserva

Analista de Sistemas - Sistemas e Processos: 3 vagas 27 vagas para cadastro Analista de Sistemas - Infraestrutura: 4 vagas 26 vagas para cadastro reserva Analista Superior - Geral: 7 vagas 53 vagas para cadastro reserva

Analista Superior - Comunicação: 2 vagas 28 vagas para cadastro reserva

Analista Superior - Gestão de Pessoas: 2 vagas 28 vagas para cadastro reserva Contador - Contabilidade e Custos: 3 vagas 27 vagas para cadastro reserva





As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no site do Iades , no período entre 8h de 21 de fevereiro e 23h59 de 19 de março de 2021. A taxa é de R$ 78.





O concurso público consistirá das seguintes etapas:





a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter meramente classificatório.





As provas serão aplicadas no Distrito Federal, na data provável de 18 de abril de 2021.





Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do contrato de trabalho realizarão procedimentos exames médicos pré-admissionais complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do CFQ.