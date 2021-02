Banese abre concurso com mais de 40 vagas de níveis médio e superior

(foto: Banese/Divulgação) O Banco do Estado de Sergipe (Banese) publicou nesta sexta-feira (19/2) edital do novo concurso público com 45 vagas de níveis médio e superior . Todas as chances são para a carreira de técnico bancário. Os salários variam entre R$ 2.223,60 e R$ 4.361,94.





O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em

Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ).





As vagas são distribuídas entre cargos de técnico bancário I, que exige nível médio de formação, e técnico bancário III na especialidade de desenvolvimento, na área de informática.





As inscrições serão realizadas no período de 26 de fevereiro a 22 de março de 2021 , por meio do site . As taxas são de R$ 56,90 e R$ 70.





A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, para todos os cargos:





a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.





As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes serão realizados nas seguintes cidades do Estado de Sergipe: Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.





Todos os exames serão realizados na data prevista de 2 de maio de 2021.





Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).