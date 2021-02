Creci-PE abre concurso com mais de 200 vagas e salários até R$ 3,4 mil

(foto: Divulgação)

As vagas são para cargos de suporte técnico, que exige nível médio, agente fiscal e analista de TI, que são de nível superior. Os salários variam entre R$ 1.576,74 e 3.441,83.





Os candidatos farão provas objetivas e redação. As provas objetivas serão realizadas em 9 de maio de 2021, nas cidades de Recife, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada, todas no Estado de Pernambuco, podendo ainda ser utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade.





O contrato de trabalho se dará sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE) publicou um novo edital de concurso com 214 chances. São 9 vagas imediatas e 205 para formação de cadastro de reserva. O documento está no Diário Oficial e no site do Idib , banca do certame.As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00min de 18 de fevereiro às 23h59min de 22 de março de 2021, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br . As taxas são de R$ 80 e R$ 110, a depender do cargo selecionado.