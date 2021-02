Goiás: Hemorrede abre edital com salário de até R$ 6,3 mil

As chances são para os cargos de biomédico, farmacêutico bioquímico, médico clínico geral, médico hematologista, recepcionista, enfermeiro e técnico em enfermagem. Para participar, o interessado deve possuir nível de escolaridade correspondente à função. Já contratados, os profissionais receberão remuneração no valor de R$ 1.223,81 a R$ 6.398,20 para jornada de trabalho que varia de 20 a 44 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano ( IDTECH ), até dia 21 de fevereiro. Não há taxa de participação. Já o método de seleção contará com análise de currículos e entrevista, que será realizada de 5 a 12 de março. Na etapa, serão avaliadas competências técnicas e comportamentais.