Itamaraty retoma concurso de diplomata e divulga data das provas

O Instituto Rio Branco anunciou a retomada do concurso público para admissão à carreira de diplomata. A seleção havia sido suspensa devido ao novo coronavírus. A informação, com um novo cronograma , foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18/2). O concurso oferece 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário. Os salários são de R$ 19.199,06.





Em 30 de março, será publicado no Diário Oficial da União e no site do Iades , edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização da prova.





O gabarito oficial preliminar da prova objetiva da primeira fase será divulgado no site do Iades, na data provável de 11 de abril de 2021, após as 22 horas.





Já a prova escrita de língua portuguesa da segunda fase do concurso será aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase, na data provável de 8 de maio de 2021, e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas. E, o exame de língua inglesa será aplicado, na data provável de 9 de maio de 2021, e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas.





O edital com o resultado provisório na Segunda Fase será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br , na data provável de 28 de maio de 2021.









As provas da terceira fase, que são compostas de exames de história, política internacional, geografia, economia, direito, espanhol e inglês, terão duração de 4 horas cada e serão aplicadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na segunda fase, nas datas prováveis de:





a) 25 de junho de 2021: Prova de história do Brasil, iniciando-se às 9 horas;





b) 25 de junho de 2021: Prova de geografia, iniciando-se às 15 horas;





c) 26 de junho de 2021: Prova de política internacional, iniciando-se às 9 horas;





d) 26 de junho de 2021: Prova de economia, iniciando-se às 15 horas;





e) 27 de junho de 2021: Prova de direito, iniciando-se às 9 horas; e





f) 27 de junho de 2021: Prova de língua espanhola e língua francesa, iniciando-se às 15 horas.





O edital com os resultados provisórios na Terceira Fase será divulgado na data provável de 12 de julho de 2021. O resultado final do concurso será divulgado na data provável de 4 de agosto de 2021.

O concurso

De acordo com o regulamento, são 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário , sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para candidatops com deficiência. O concurso será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.

Agora,será aplicada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, na data provável de, em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas.