Secretaria no Maranhão abre seleção com salários de R$ 3 mil

(foto: Seap/Divulgação) Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (Seap-MA) abriu três seleções para formação de cadastro reserva de especialista penitenciário em enfermagem, em caráter temporário. A remuneração é de R$ 3.000, para 30 horas semanais.





Os profissionais devem ter curso superior de bacharelado em Enfermagem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por diploma ou declaração/certificado de conclusão do curso acompanhado do histórico escolar (as cópias deverão conter frente e verso), e possuir registro no Conselho de Enfermagem – COREN;



Os aprovados serão lotados nas cidades de Carutapera, Cururupu e Açailândia.





Interessados devem realizar as inscrições, gratuitamente, no site da Secretaria de Estado até 21 de fevereiro de 2021.





Os candidatos serão avaliados por análise curricular. A avaliação será com base na ficha preenchida no site www.seap.ma.gov.br