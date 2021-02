Aeronáutica abre nova seleção de âmbito nacional para sargentos

(foto: FAB/Divulgação) O prazo de inscrições do processo seletivo para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2022) já está aberto! A seleção oferece 179 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para as turmas do primeiro semestre de 2022, abertas em todas as regiões do país. Podem se inscrever brasileiros de ambos os sexos de 17 a 24 anos. Para participar, também é necessário possuir ensino médio completo.





As vagas são distribuídas entre as áreas de aeronavegante (sexo masculino), não-aeronavegante (sexo masculino), não-aeronavegante (sexo masculino e feminino) e controle de tráfego (sexo masculino e feminino). Dentre as áreas, há oportunidades para os setores de material bélico, mecânico de aeronaves, controle de tráfego aéreo, equipamento de voo e guarda e segurança.





As inscrições, abertas nesta segunda-feira (15/2), estão sendo feitas de forma remota pelo site da Aeronáutica até às 10h de 17 de março. Há taxa de participação no valor de R$ 60. Candidatos inscritos no CadÚnico, hipossuficientes e doadores de medula óssea podem solicitar isenção total do valor até o último dia de inscrições.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas escritas, Inspeção de Saúde (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) e validação documental.





A aplicação da prova escrita, prevista para 30 de maio, contará com questões sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física. As etapas serão aplicadas em Brasília, Belém, São Luís, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Canoas, Santa Maria, Curitiba, Porto Velho, Manaus e Boa Vista.





Durante o curso de formação, os participantes selecionados serão regidos pelo regime escolar da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), com remuneração fixada em lei para Aluno de Escola de Formação de Sargentos. Além da bolsa, os estudantes também terão direito a alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária.





O curso contará com aulas, provas teóricas e práticas nos Campos Militar e Técnico-Especializado. Os alunos que concluírem a formação com êxito serão lotados em organizações militares de todo o território nacional.





Vale ressaltar que a aprovação dos candidatos só será válida para as turmas do primeiro semestre de 2022.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco.