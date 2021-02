Inscrições abertas! Câmara de Planaltina de Goiás oferece mais de 100 vagas em concurso

Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Planaltina, no Estado de Goiás. São 18 vagas imediatas e 90 de cadastro reserva para oito cargos que exigem formação acadêmica de ensinos médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 2.100.As vagas são para motorista, assessor de comunicação, controlador interno, analista de recursos humanos, analista administrativo e analista jurídico.

Os interessados devem acessar o site da banca organizado do certame, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 de 15 de março de 2021. A taxas, cujo valores são de R$ 70 e R$ 90, dependendo do cargo. O pagamento deverá ser realizado em até 24 horas após a emissão do boleto.Os candidatos serão avaliados por aplicação de prova objetiva para todos os cargos