Crefito no Centro Oeste abre concurso com vagas para assistente administrativo

O extrato do edital de abertura do novo concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13), em Campo Grande (MS), foi lançado no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o documento, há chances de nível médio imediatas e para formação de cadastro reserva. O Instituto Quadriz é a banca organizadora responsável pela seleção.