PCPR ratifica data da prova de concurso com 400 vagas e publica orientações contra covid-19

(foto: PCPR/Divulgação )





No dia 21 de fevereiro serão aplicadas as provas para os candidatos a cargos de investigador, papiloscopista e delegado. A prova de conhecimento específico para delegado será realizada no dia 11 de abril de 2021.





Segundo a PCPR, o cronograma da primeira e segunda fase foram marcados após um plano de biossegurança ser aprovado junto à Secretaria de Estado da Saúde. O plano foi desenvolvido pela UFPR e normatiza as regras sanitárias que deverão ser seguidas no certame, devido à pandemia do novo coronavírus.



O concurso