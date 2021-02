Inscrições abertas! Concursos militares oferecem mais de 1.200 vagas

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha divulgou edital de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). De acordo com o documento, serão disputadas 960 vagas, sendo 380 para a turma I de 2022 e 380 para a turma II de 2022.

Sargentos da Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira está com inscrições abertas para o exame de admissão para Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2022. Sâo oferecidas 231 vagas para ambos os sexos.



As inscrições seguem até 10 de fevereiro de 2021. O interessado deverá se inscrever pelo As inscrições seguem até 10 de fevereiro de 2021. O interessado deverá se inscrever pelo site da Aeronáutica e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 60.



Como pré-requisito, é necessário ter ensino técnico completo na área designada e ter entre 17 e 25 anos na data da matrícula do estágio.





Aos matriculados, será oferecida uma bolsa no valor de R$ 1.066. Após a conclusão do EAGS, o profissional, já com título de terceiro-sargento, deverá receber remuneração de R$ 3.825. Saiba tudo aqui!

Para participar, é preciso ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, brasileiro, possuir 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022 e ter altura mínima de 1.54. As inscrições serão realizadas no site do Corpo de Fuzileiros Navais das 8h de 22 de fevereiro às 23h59 de 26 de março.Os profissionais que concluírem o curso com sucesso receberão o título de fuzileiro naval, com remuneração de R$ 1.926. Veja o