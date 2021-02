DPE RJ lança concurso público com 38 vagas de nível superior

O edital do novo concurso público (o XXVII), para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE RJ), foi publicado. Entre as novidades está a abertura das inscrições já nesta quarta-feira (10/2) e a definição dos protocolos de segurança contra a covid-19 durante o concurso.





Ao todo são oferecidas 38 vagas, com aumento no percentual de vagas para cotistas, sendo 30% destinadas a candidatos (as) negros (as) ou indígena(s), 10% para candidatos (as) com hipossuficiência econômica e 5% para candidatos (as) com deficiência. Também foi aprovada a possibilidade de uso do nome social a travestis, transexuais e transgêneros durante o concurso.





No edital, disponibilizado pela própria DPE RJ, não há informações acerca do cronograma, salário e etapas do concurso. E, até a publicação dessa reportagem, a página apontada como sendo a do concurso na banca organizadora é inexistente.





As inscrições deverão ser realizadas a partir das 14h de hoje, até as 16h do dia 11 de março de 2021, pelo site ( www.fgv.br/fgvconhecimento/concursos/dpgerj2021 ) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição organizadora do concurso. A taxa custa R$ 200.





As provas serão realizadas de forma presencial, respeitando o distanciamento social e os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19. As salas de aplicação serão organizadas com redução de 25% da capacidade, mantendo o distanciamento máximo entre as carteiras e a ventilação do ambiente com portas e janelas abertas.





Outra medida adotada foi que cada candidato (a) deverá utilizar máscara durante toda a permanência nos locais onde serão realizadas as provas, podendo implicar na eliminação do concurso caso esta regra não seja cumprida. No local também será aferida a temperatura dos (as) candidatos (as). Aqueles que tiverem acima de 37,8°C farão a prova em uma sala separada.