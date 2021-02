Prefeitura no Entorno do DF abre vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação)



As vagas, que exigem nível médio ou superior, são temporárias para os cargos de nutricionista, assistente social, psicólogo, coordenador, facilitador de oficina, orientador social, operador de sistema. A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, cidade de Goiás que fica a cerca de 50 km de Brasília, divulgou um novo edital para contratar 24 profissionais imediatos, além de cadastro de reserva, de níveis médio e superior. Os salários são de R$ 1.100 a R$ 2.300.As vagas, que exigem nível médio ou superior, são temporárias para os cargos de nutricionista, assistente social, psicólogo, coordenador, facilitador de oficina, orientador social, operador de sistema.



Os aprovados vão atuar nos programas e serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transferência de renda do município. Os aprovados vão atuar nos programas e serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transferência de renda do município. Veja aqui o edital completo!





Os interessados devem se inscrever pessoalmente na prefeitura e é possível se cadastrar em mais de uma vaga. Entretanto, caso seja classificado nas duas, será considerado a primeira inscrição.



As inscrições ficam abertas até 18 de fevereiro, das 8h as 17h, no seguinte endereço: Quadra 33 Lote 24 - Centro, Santo Antônio do Descoberto - GO. Na ocasião, o candidato deve entregar a documentação que cosnta no edital, em evelope lacrado e identificado.





A seleção será constituída por avaliação curricular.