Marinha retifica edital e define calendário de concurso com 56 vagas para técnicos

Dentre o número total de vagas, 14 são reservadas para candidatos que se autodeclaram negros.

Fases A seleção contará com provas objetivas de conhecimentos profissionais e redação, classificatórias e eliminatórias; inspeção de saúde,eliminatória; teste de aptidão física, eliminatório; verificação de dados biométricos, eliminatória; verificação de documentos, eliminatória; avaliação psicológica, eliminatória; e procedimento de heteroidentificação (para aqueles que se autodeclaram negros e irão concorrer às vagas reservadas), eliminatória.



Apesar das vagas do curso serem para atuação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado no Rio de Janeiro, as provas escritas serão aplicadas em vários municípios. Veja abaixo as localidades citadas no edital:





Amapá - AP, Angra dos Reis - RJ, Aracaju - SE, Barra Bonita - SP, Belém - PA, Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Cuiabá - MT, Florianópolis - SC, Fortaleza - CE, Foz de Iguaçu - PR, Ilhéus - BA, Ladário - MS, Macaé - RJ, Maceió - AL, Manaus - AM, Natal - RN, Nova Friburgo - RJ, Olinda - PE, Palmas - TO, Paraíba - PB, Paranaguá - PR, Piauí - PI, Porto Alegre - RS, Porto Velho - RO, Rio de Janeiro - RJ, Rio Grande - RS, Salvador - BA, Santarém - PA, Santos - SP, São Francisco do Sul - SC, São José da Barra - MG, São Luís - MA, São Paulo - SP, São Pedro da Aldeia - RJ, Uruguaiana - RS, e Vila Velha - ES.