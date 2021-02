Seleção em São Paulo: Sabesprev abre vagas de nível médio

(foto: Divulgação) A Fundação Sabesp de Seguridade Social (Sabesprev), em São Paulo, divulgou um novo processo seletivo com três vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As chances são de nível médio, para o cargo de técnico em gestão.

O salário é de R$ 1.812.





As inscrições começam nesta terça-feira (9/2) e seguem até 9 de março de 2021, por meio do site da organizadora Global Concursos . A taxa é de R$ 49.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prevista para 28 de março de 2021.





O processo seletivo será válido por seis meses, a contar da data de divulgação do resultado final no Diário Oficial do Estado de São Paulo.