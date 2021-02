Concurso para auditor! TCDF vai divulgar locais de prova em 12 de fevereiro

(foto: TCDF/Divulgação)



O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (9/2), que os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo, estarão disponíveis para consulta, no site , a partir de 12 de fevereiro. Serão ofertadas 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de de R$16.673,35.

As provas objetivas (P1 e P2) terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 21 de fevereiro de 2021, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF). Já a prova discursiva (P3) terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 21 de fevereiro

de 2021, às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF).





O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico





O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ace, a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas

conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 7.1 deste edital, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





Medidas contra o coronavírus

Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção à

transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:





a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;





b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;



c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas;



d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação,





e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos banheiros;





f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;





g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;





h) submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos;





i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;





j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;





k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas para evitar aglomeração.