Bombeiros de Tocantins abrem concurso com 115 vagas; salários podem chegar a R$ 8,9 mil

Cargos

Para concorrer ao cargo de cadete é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Cadete é o grau hierárquico do militar matriculado no CFO. O salário é de R$ 4.805,62. O Cadete que obtiver aprovação no Curso de Formação de Oficiais, será declarado Aspirante a Oficial do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, com remuneração prevista de R$ 8.952,33





Atribuições do cargo: cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior, demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar, atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades, demonstrar capacidade de liderança, trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso, atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização e outras.





Já para o cargo de aluno-soldado é necessário ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por

instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.





O candidato que ingressar na Corporação no cargo de Aluno-Soldado será matriculado no Curso de Formação de Praças (CFP). Aluno-Soldado é o grau hierárquico do militar matriculado no CFP.





A remuneração é de R$ 1.665,50. E, o Aluno-Soldado que obtiver aprovação no Curso de Formação de Praças, será promovido ao Cargo de Soldado 2ª Classe do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM), com remuneração prevista de R$ 3.330,99.





Atribuições do cargo: São atribuições do cargo de Soldado 2ª Classe QPBM: cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior, demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar, atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades, demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso, atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização, dirigir viaturas e pilotar embarcações e executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.





Inscrições e etapas



Os candidatos serão avaliados por:



a) primeira etapa: exame de conhecimentos e habilidades, mediante a aplicação de prova objetiva e de prova de redação b) segunda etapa: exame de capacidade física c) terceira etapa: avaliação psicológica d) quarta etapa: avaliação médica e odontológica e) quinta etapa: investigação social e da vida pregressa

Todas as etapas serão realizadas na cidade de Palmas/TO. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na data provável de 11 de abril de 2021.

Confira aqui o edital completo!

O Corpo de Bombeiros de Tocantins publicou, nesta segunda-feira (8/2), o edital do concurso com 115 vagas para o ingresso no Curso de Formaçãode Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP)! A seleção será organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).As chances são distribuídas em 13 vagas para cadetes do sexo masculino, 2 para cadetes do sexo feminino, 90 para aluno-oficial do sexo masculino e 10 para aluno-oficial do sexo feminino.As inscrições podem ser feitas a partir de 10h de 9 de fevereiro até 18h de 26 de fevereiro. As taxas sçao de R$80 para concorrer a soldado e R$120 para concorrer a oficial (cadete). Para se candidatar, clique aqui!