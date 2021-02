Tribunal de Justiça Militar de MG revoga concurso para oficiais e técnicos

(foto: TJM MG/Divulgação)





O edital oferecia chances nível médio, para oficial judiciário nas especialidades de oficial judiciário (19) e assistente técnico de sistemas (1). Após aprovados, os candidatos receberiam remuneração de R$ 3.692,61.





Já para quem possui nível superior, as oportunidades eram para técnico judiciário nas especialidades de técnico judiciário (CR), contador (1), analista de sistemas (1), administrador de rede (1) e estatístico (1). A remuneração, nestes casos, será de R$ 5.782,78.





O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJM/MG) publicou um comunicado revogando o edital de concurso público com 24 vagas para oficiais e técnicos judiciários. As lotações seriam para as Secretarias de Juízo Militar (1ª Instância) e para a Secretaria do TJM/MG (2ª Instância). Segundo anúncio, revogação foi dada por "conveniência administrativa"."O desembargador Fernando José Armando Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e faculdades legais, torna pública, por conveniência administrativa, a revogação do Edital n. 1, de 14 de janeiro de 2020, divulgado no DJMe de 14/01/2020, do concurso público para provimento de cargos vagos de Técnico Judiciário, Oficial Judiciário e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e do Quadro de Pessoal das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais", informou o comunicado. concurso foi suspenso em 2020 por conta da pandemia de coronavírus. As inscrições não chegaram a acontecer.