PGE RJ prorroga prazo para pagamento de inscrições de concurso para procuradores

(foto: PGE RJ/Divulgação) Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGERJ) informou, nesta segunda-feira (8/2), que foi prorrogado o prazo de pagamento da taxa de inscrição para o novo concurso público de procuradores. O certame visa preencher duas vagas na área, podendo haver a abertura de mais oportunidades durante o prazo de validade do concurso.







O boleto bancário poderá ser gerado no site da Procuradoria , na área do candidato.

Se o boleto já tiver emitido pelo candidato no momento da inscrição, será necessário gerar a segunda via, por intermédio do link do Banco Bradesco. Na hipótese de emissão de segunda via, a data do vencimento que constará no bolero será o próprio dia da emissão, data em que deverá ser feito o pagamento, podendo-se emitir nova via do boleto até 12 de fevereito.

Pagamentos efetuados após o dia 12 de fevereiro não serão considerados para fins de quitação da taxa de inscrição.

O concurso As inscrições já estão encerradas. Mas, devido a problemas nas emissões dos boletos bancários e segunda via para o pagamento da taxa, o órgão reabriu o prazo para a emissão de boletos bancários e pagamento até 12 de fevereiro de 2021.

Para concorrer, é necessário nível superior completo em direito, por faculdade oficial ou reconhecida; ter exercido, no mínimo, três anos de atividade que envolva a aplicação de conhecimentos jurídicos; e estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar, caso homem.





Caso haja a abertura de vagas, ficará reservado, do número total, 10% a candidatos intitulados PPI e outros 5% à pessoas com deficiência.





De acordo com o Portal da Transparência, o salário do cargo ultrapassa R% 15.500, podendo chegar a ser mais de R$ 20.000 com o tempo de carreira. A jornada de trabalho ainda não foi divulgada.





O concurso contará com prova escrita geral, provas escritas específicas, provas orais e prova de títulos. Nos exames, serão cobradas matérias acerca de direito administrativo, processual civil, constitucional, civil e empresarial, financeiro e tributário e relações de trabalho e previdência na administração pública e princípios institucionais da PGE.





Todas as etapas serão feitas no Rio de Janeiro, em horário e local que ainda devem ser designados.