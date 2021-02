Secretaria de Saúde do ES abre seleções com mais de 900 vagas de entrentamento à covid-19

(foto: Sesa/Divulgação)

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo abriu novos processos seletivos para formação de cadastro reserva de de 923 profissionais. As chances são para diversas cargos, para contratação em regime temporário, com finalidade de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.Os profissionais atuarão em unidades estaduais referências no atendimento à covid-19, de norte a sul do Estado, além de demais unidades estaduais. Também há vagas para setores administrativos da Sesa.