Câmara Legislativa do DF prorroga validade do concurso por mais dois anos

O concurso

Ao Correioweb, a assessoria da Casa informou que a Mesa Diretora tem estado comprometida com a nomeação de novos servidores e que já nomeou todos os aprovados, dentro das vagas anunciadas no último concurso.O vice-presidente da CLDF, o deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), também afirmou que pretende começar a nomear estes aprovados no concurso de 2018 ainda no primeiro semestre deste ano relação. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado.A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ofereceu 86 vagas, no concurso aberto em 2018 . As oportunidades foram disputadas por 99.895 candidatos, o que gerou uma concorrência média geral de cerca de 1.161 pessoas por vaga.A banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC). Estão em jogo chances que exigem nível médio e superior, com salários de R$ 10.650,18 a R$ 15.879,40.O órgão busca profissionais para os cargos de consultor legislativo, consultor técnico-legislativo, inspetor de polícia legislativa, procurador legislativo (advogado), técnico legislativo e agente de polícia legislativa.Além das provas objetivas, houve também provas discursivas, avaliação de títulos, avaliação de conduta, avaliação psicológica, avaliação médica e curso de formação. Somente para o cargo de taquigrafo especialista é prevista a realização de prova prática.