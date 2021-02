Prefeitura de Manaus abre seleção para assessores em diversas áreas

(foto: USP Imagens/DIVULGAÇÃO) A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, abriu um novo processo seletivo com cinco vagas, destinadas à contratação de assessores, em diversas áreas, em regime celetista. O salário é de R$ 2.000 para jornada de trabalho de 30 horas mensais.





As vagas exigem nível médio e são para os cargo de Assessor Parlamentar Comissionado - Área de Assistência Social (1); Assessor Parlamentar Comissionado - Área de Design (1); Assessor Parlamentar Comissionado - Área de Informática (1); Assessor Parlamentar Comissionado - Área de Ouvidoria (1); e Assessor Parlamentar Comissionado - Área Jurídica (1).





Os interessados podem se inscrever até 16 de maio por meio do site da Consesp . A taxa é de R$ 35.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, na data prevista de 6 de junho de 2021, além de analise curricular e entrevista.





De acordo com o edital de abertura, a seleção terá validade de um ano, contado da homologação final do resultado, com possiblidade de prorrogação por igual período.