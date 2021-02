Último dia! TCDF encerra inscrições de concurso para auditor com salários de R$ 33,6 mil

(foto: CB/D.A Press)





Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com acesso à internet, na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, das 10 horas às 18 horas e 30 minutos do primeiro dia de inscrição e das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos no restante do período de inscrição estabelecido no cronograma.