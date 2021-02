Novo concurso do GHC oferece salário de até R$ 21,6 mil

(foto: Freepik ) Um novo concurso público com vagas efetivas de nível médio e superior foi aberto pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Rio Grande do Sul. O certame, organizado pela banca Fundatec, ficará com período de inscrições aberto até 11 de fevereiro.





O edital oferece formação de cadastro reserva para os cargos de técnico de enfermagem, técnico de manutenção, advogado, engenheiro, terapeuta ocupacional e médico em diversas especialidades. A carga horária mensal varia de 120 a 200 horas mensais. Já o salário vai de R$ 3.614,40 a R$ 21.612,80. O contrato de trabalho segue o regime CLT.





As inscrições, iniciadas nesta quinta-feira (28/1), devem ser feitas pelo site da Fundatec . Há taxa de participação de R$ 59,90 (médio) e R$ 99,90 (superior). Serão isentos do pagamento candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. A isenção poderá ser solicitada pelo site até 29 de janeiro.





Os inscritos serão avaliados mediante prova teórico-objetiva obrigatória para todos os cargos, com aplicação prevista para 14 de março. As provas serão realizadas em Porto Alegre (RS) no turno matutino para os cargos de nível superior e no turno vespertino para os cargos de nível técnico. A avaliação terá três horas de duração e as questões serão distribuídas entre português, informática, políticas públicas de saúde e conhecimentos específicos.





O prazo de validade do concurso será de um ano. O prazo poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo tempo.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco