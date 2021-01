MPRN abre seleção para assessor jurídico; salário é de R$ 5,2 mil

(foto: USP Imagens/Divulgação) A Procuradoria Geral de Justiça do estado do Rio Grande do Norte (PGE-RN), por meio do Ministério Público do Estado, abriu um novo processo seletivo para o cargo de assessor jurídico ministerial, afim de atuar junto a 45º Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Natal. O salário oferecido é de R$ 5.246,24, além de benefícios.





Para participar, é necessário ter formação de nível superior em direito, uma vez que o profissional irá fornecer auxílio jurídico/operacional ao exercício das funções do órgão do Ministério Público. Por fim, para assumir como assessor jurídico ministerial é necessária a suspensão do registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).





Interessados devem realizar as inscrições até 3 de fevereiro por meio do site do órgão,e responder um formulário online