Programa de estágio do Olist oferece oportunidades para diversas áreas

(foto: Tumisu/Pixabay )



O e-commerce é um mercado em constante evolução. Dados da Câmara Brasileira da Economia Digital apontam que as vendas de e-commerce, no país, aumentaram 122% de 2019 para 2020. Nesse contexto, o Olist, scale-up que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, promove o Programa de Estágio Olist Start 2021. O e-commerce é um mercado em constante evolução. Dados da Câmara Brasileira da Economia Digital apontam que as vendas de e-commerce, no país,122% de 2019 para 2020. Nesse contexto, o Olist, scale-up que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, promove o Programa de Estágio Olist Start 2021.





Com o intuito de formar pessoas para que se desenvolvam como profissionais de e-commerce, o programa busca talentos que, assim como Olist, desafiam-se em busca de crescimento exponencial e que compartilhem da mesma missão: empoderar o comércio no mundo. O Olist Start é um programa remunerado com jornada de trabalho de seis horas por dia.



O período de inscrição é de 20/01 a 09/02/2021 no link:



Os selecionados poderão optar pelo turno das 10h às 16h ou das 12h às 18h. As inscrições ocorrem de 20 de janeiro a 09 de fevereiro, com início do estágio programado para 22 de março. O período deé de 20/01 a 09/02/2021 no link: https://cultura.olist.com/olist-start-2021 Ospoderão optar pelo turno das 10h às 16h ou das 12h às 18h. As inscrições ocorrem de 20 de janeiro a 09 de fevereiro, com início do estágio programado para 22 de março.



Os pré-requisitos para participar são:





• Ser estudante de qualquer curso de nível superior, seja tecnólogo, bacharelado ou licenciatura, presencial ou on-line;





• Estar cursando no mínimo o 3º período (semestre) da faculdade ou então ter no mínimo 1 ano para conclusão do curso. Em caso de ensino tecnólogo, ter cursado pelo menos 50% do curso;





• No Olist todas as pessoas são bem-vindas. O que vale é a energia e a vontade de fazer acontecer. Para isso, não importa sua idade, gênero, raça ou formação;





• Ter interesse em trabalhar em alguma das áreas do Olist: Aquisição, Gente (Comunicação e Treinamento), Financeiro, Jurídico, Marketing, Operações ou Sucesso do Cliente.





• Residir em Curitiba ou São Paulo.





LEIA MAIS 11:30 - 26/01/2021 Azul abre 40 vagas para o seu programa de estágio

12:00 - 19/01/2021 Embraer: programa de estágio tem 250 vagas para talentos de todo o Brasil

11:00 - 08/01/2021 Prefeitura abre inscrições para Banco de Estágios 2021 habilidades técnicas e comportamentais com grandes profissionais do mercado, superar desafios e aprender atividades novas todos os dias.



"Para apoiar esse estágio, preparamos uma trilha de desenvolvimento exclusiva, com treinamentos, acesso a um time de mentores e uma agenda de feedbacks constantes para que todos possam fazer desse estágio um diferencial na sua jornada profissional. Além disso, o estagiário poderá desenvolver um projeto e utilizar na prática o conhecimento adquirido, e com isso perceber claramente o seu rápido desenvolvimento", explica Melissa Guimarães, Chief Human Resources Officer (CHRO ) do Olist.



Para quem tiver interesse, a scale-up também promove duas lives para tirar dúvidas sobre o programa. Durante o programa de estágio do Olist, os estudantes irão desenvolvertécnicas e comportamentais com grandes profissionais do mercado, superar desafios e aprender atividades novas todos os dias."Para apoiar esse estágio, preparamos uma trilha de desenvolvimento exclusiva, comacesso a um time de mentores e uma agenda de feedbacks constantes para que todos possam fazer desse estágio um diferencial na sua jornada profissional. Além disso, o estagiário poderá desenvolver um projeto e utilizar na prática o conhecimento adquirido, e com isso perceber claramente o seu rápido desenvolvimento", explica Melissa Guimarães, Chief Human Resources Officer (CHRO ) do Olist.Para quem tiver interesse, a scale-up também promove duaspara tirar dúvidas sobre o programa.





Em 2020, a empresa registrou 82% de aumento de pessoas interessadas em trabalhar no Olist e contratou mais de 280 novos colaboradores.



Agora, em 2021, a scale-up curitibana pretende expandir ainda mais o time, contratando mais 400 profissionais. "Assim que for seguro para todo o time retornar aos nossos escritórios, o trabalho será presencial em Curitiba ou São Paulo, dependendo da área de interesse. Até lá, seguiremos trabalhando em casa e o processo seletivo, bem como o início do programa de estágio, serão 100% on-line", reforça Melissa.





Cronograma do processo:





20/01 a 09/02/2021 - Período de inscrição - https://cultura.olist.com/olist-start-2021 28/01/2021 às 18h - Live com PUCPR: "Conheça o Olist Start, programa de estágio do Olist" conduzido por Marcele Karasinski - especialista em desenvolvimento humano organizacional, em parceria com a PUC PR. 04/02/2021 às 18h - Live no LinkedIn do Olist: "Tudo sobre o Olist Start e dicas para mandar bem no processo seletivo" conduzido por Jhennifer Prestes, recrutadora do olist e Matheus Doná, coordenador de treinamento., que irão falar sobre o processo seletivo e a cultura olist 11/02 a 19/02/2021 - Dinâmicas em grupo e entrevistas (100% on-line) 23/02/2021 - Divulgação dos selecionados 22/03/2021 - Início do Programa de estágio

Para saber mais sobre o Olist: olist.com