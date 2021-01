CRM MG: edital publicado para profissionais de nível superior

(foto: Unsplash )





Para participar, é necessário ensino superior completo em ciências contábeis, direito ou estatística. O profissional selecionado deverá atuar em Belo Horizonte em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração no valor de R$ 4.529,91.





As inscrições serão iniciadas a partir das 9h de 18 de fevereiro e encerradas às 17h de 19 de março, exclusivamente pelo site da banca Fundep . Há taxa de participação no valor de R$ 80. Candidatos cadastrados no CadÚnico e comprovadamente de baixa renda poderão solicitar a isenção desta taxa de 18 a 19 de fevereiro, no mesmo site das inscrições.





O concurso conta com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; prova dissertativa, eliminatória e classificatória; e prova de títulos, classificatória. As três fases são obrigatórias para todos os cargos.





A prova objetiva será constituída por 40 questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos da área designada. Tanto a prova objetiva quanto a discursiva terão duração de quatro horas e serão aplicadas em Belo Horizonte no dia 2 de maio.

















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Foi publicado o edital de abertura do novo concurso público do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM/MG)! O certame conta com três vagas imediatas e efetivas para os cargos de analista de departamento pessoal e contábil, analista de licitação e estatístico.