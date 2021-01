Hemope prorroga inscrições para seleção com 142 vagas e salários de até R$ 9,8 mil

As 142 vagas contemplarão os profissionais das seguintes formações: médico hematologista, intensivista, anatomopatologista, do trabalho e clínico; enfermeiro assistencial e uteísta; técnico em enfermagem e de enfermagem do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; assistente social; biomédico/farmacêutico bioquímico; farmacêutico hospitalar; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo; técnicos em radiologia, em laboratório e de segurança do trabalho; auxiliar em farmácia e assistente social. Os aprovados irão atuar em regime de plantonista e diarista.





As vagas são para as unidades do Hemope no Recife e Caruaru e para os hemocentros de Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Arcoverde. Os salários são de até R$ 9.886,16.Segundo o edital, as contratações são para atender à necessidade gerada devido à emergência de covid-19.