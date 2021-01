Pertinho do DF: Alexânia, em Goiás, abre edital com mais de 260 vagas

(foto: Divulgação/Câmara de Alexânia ) Um novo edital de processo seletivo simplificado foi aberto pela Prefeitura de Alexânia, em Goiás, município localizado a menos de uma hora de Brasília. São oferecidas, ao todo, 266 oportunidades, sendo 43 para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





São 120 vagas para o cargo de professor de nível I, para 30 horas de jornada de trabalho semanal. Há chances para formados em nível superior nos cursos de pedagogia, português, matemática e educação física. O salário é de R$ 2.164,68.





As demais 146, todas de cadastro reserva, são oara auxiliar de serviços de higiene e alimentação, cargo que exige nível fundamental completo para jornada de 40 horas. Neste caso, o salário é de R$ 1.100.





A seleção de Professor Nível I será realizada mediante avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Já a seleção para Higiene e Alimentação será realizada mediante a realização de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.





O regime de contratação é por tempo determinado. Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados, mediante celebração de termo

aditivo, ou rescindidos antes deste prazo, por excepcional interesse público ou interesse do candidato.





Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível na Secretaria Municipal de Educação e entregá-lo juntamente com a documentação necessária à atribuição de pontos para avaliação de títulos, na Secretária Municipal de Educação – SME, localizada na Av. Avenida Nelson Santos, Área Especial, Centro, Alexânia, Goiás – Antigo DEMEC. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.





A inscrição deverá ser realizada presencialmente nos dias 1 e 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.





No ato da inscrição, o candidato deverá informar seus dados pessoais no formulário de inscrição. O candidato deverá optar por apenas uma categoria, a opção de modo algum poderá ser alterada.





O candidato deverá entregar a seguinte documentação:

cópia do documento de identidade e CPF;

formulário de inscrição preenchido;

comprovante de endereço atualizado.





O candidato ao cargo de Professor Nível I, além dos documentos previstos deverá entregar currículo informando sua experiência profissional, além dos documentos referentes à avaliação de títulos descritas no edital. O candidato ao cargo de Auxiliar de Higiene e Alimentação, por sua vez, deverá apresentar cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental. Não serão aceitas inscrições via fax, via postal, via e-mail e/ou via internet.