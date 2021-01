Em nova seleção, Furb contrata profissionais de nível técnico

(foto: Freepik )





Além de curso técnico na área, o candidato deve possuir mais de 18 anos, ensino médio completo e CNH na categoria B. A carga horária da função é de 40 horas por semana para salário mensal no valor de R$ 2.448,91.





De acordo com o documento, caberá aos profissionais dirigir veículos e transportar cargas de amostras de combustíveis e derivados de petróleo; realizar verificações e manutenções básicas no veículo e zelar pela segurança conforme as regras de trânsito; e ter disponibilidade para viajar, atendendo as necessidades do convênio nos estados de Santa Catarina e Paraná.





As inscrições serão abertas às 8h de 5 de fevereiro e finalizadas às 23h59 do dia 17 do mesmo mês. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação , além de pagar taxa no valor de R$ 78,69.





Serão isentos do pagamento os candidatos baixa renda, doadores de sangue, doadores de leite materno e que prestaram serviços à Justiça Eleitoral. A solicitação de isenção poderá ser feita de 5 a 10 de fevereiro, pelo mesmo portal das inscrições.





A seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para 3 de março, com duração de duas horas. As questões serão sobre língua portuguesa e conhecimentos específicos.





O prazo de validade da seleção é de dois anos. A validade poderá ser prorrogada por mais dois anos uma única vez.

















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), em Santa Catarina, está contratando técnicos na área de produtos perigosos em um novo processo seletivo! Segundo o edital, as oportunidades são para formação de cadastro reserva no cargo de técnico administrativo - coletador de amostras de combustíveis e derivados de petróleo.