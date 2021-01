Hemope abre seleção com mais de 140 vagas e salários de até R$ 9,8 mil

(foto: Divulgação) Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) arbiu uma seleção pública simplificada para contratar 142 profissionais dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 9.886,16.



As vagas são para as unidades do Hemope no Recife e Caruaru e para os hemocentros de Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Arcoverde.



Segundo o edital, as contratações são para atender à necessidade gerada devido à emergência de covid-19. Inscrições e etapas

As inscrições podem ser feitas entre 25 e dia 28 de janeiro. Para realizar o cadastro, é necessário preencher um formulário de inscrição e anexar documentos pessoais.





Os candidatos serão avaliados apenas por análise curricular, que tem caráter classificatório e eliminatório.



A seleção simplificada tem validade de 12 meses e pode ser prorrogada pelo mesmo período.