Câmara de Uberlândia-MG abre concurso com salários de R$3,1 mil

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)



A Câmara de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu um novo concurso público com vagas 20 para profissionais de nível médio e superior. A remuneração varia entre R$ 1.869,38 e R$ 3.163,47, mais adicionais.

Há oportunidades para os seguintes cargos: oficial Legislativo (13); assessor jurídico (3); assessor técnico legislativo (3) e contabilista (1).





Inscrição e etapas





As inscrições serão realizadas a partir de 22 de março até 28 de abril de 2021, por meio do site da Fundep, banda organizadora do certame. A taxa de participação varia de 70 a R$ 100.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, com data de aplicação prevista para 13 de junho de 2021, prova de redação, prova discursiva e prova de títulos.





O prazo de validade concurso será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.