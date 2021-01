IFG: nova seleção oferece salários de até R$ 6,2 mil para cinco áreas de atuação

(foto: IFG, Jataí )





As inscrições podem ser feitas de 21 de janeiro a 3 de fevereiro pelo site do Instituto , até às 23h59. Os candidatos deverão efetuar pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40, sem possibilidade de isenção total ou parcial.





Para participar, o interessado deverá possuir graduação em uma das cinco áreas de interesse. Além da remuneração, serão concedidos aos candidatos contratados auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.





Devido à pandemia de covid-19, o processo seletivo será feito em duas etapas remotas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira sendo análise de títulos e, a segunda, prova de desempenho didático com arguição.





Durante a prova de desempenho didático, o candidato terá que elaborar uma aula sobre tema definido e sorteado pelo IFG. Com 30 minutos de duração, o exame avaliará os conhecimentos pedagógicos relacionados ao exercício da docência e o desempenho didático. De acordo com o cronograma do edital de abertura, esta etapa está prevista para 11 e 12 de novembro e será feito no Google Meet.





Os prazos dos contratos a serem firmado serão de um semestre letivo, podendo ser, no interesse da Administração, prorrogados a cada final de semestre letivo, até o prazo

máximo de dois anos. Esta seleção será válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual período, caso necessário. Veja o edital aqui.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Uma nova seleção de professor substituto foi lançada pelo Instituto Federal de Goiás (IFG). São quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o campus de Jataí nas áreas de pedagogia, física, geografia, engenharia civil e topografia e desenho. O profissional selecionado exercerá 40 horas de trabalho por semana com remuneração que varia entre R$ 3.588,85 e R$ 6.289,21, a depender da titulação do profissional.