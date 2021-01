Ebserh anuncia novo processo seletivo de nível superior em Brasília - DF

(foto: Ebserh/Divulgação) Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu um novo processo seletivo emergencial, com vagas em Brasília-DF, contratar temporários de nível superior, devido à pandemia do novo coronavírus. O salário é de R$ 10.350,45.





As chances são para a formação de cadastro reserva no cargo de engenheiro civil, pelo prazo máximo de dois anos. Os aprovados desempenharão atividades na unidade sede do órgão, na cidade de Brasília-DF.





Para concorrer é necessário ter diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, além de registro profissional no Conselho regulador profissional, com comprovante que conste a situação regular.





As inscrições já estão abertas e seguem até 27 de janeiro de 2021, no site da Ebserh , mediante o preenchimento do formulário eletrônico.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e experiência profissional.





A seleção terá validade de um ano, a contar da data da homologação do seu resultado, e poderá ser prorrogado por igual prazo, conforme a necessidade da administração pública.