Concurso Depen é retomado! Veja o novo cronograma de provas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Veja o novo cronograma:

18/2/2021 - Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de prova





28/2/2021 - Aplicação das provas objetivas e discursiva





2/3/2021 - Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva





3 e 4/3/2021 - Prazo para interposição de recursos quanto aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e ao padrão preliminar de respostas da prova discursiva





22/3/2021 - Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos das provas objetivas e do padrão definitivo de resposta da prova discursiva





22/3/2021 - Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva

O concurso do do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com 309 vagas foi retomado. Em publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20/1), o órgão publicou o novo cronograma da seleção para agente penitenciário e especialistas, suspensa em 2020 em virtude da pandemia de covid-19.

O concurso

Há chances de nível superior para especialista federal em assistência à execução penal, com remuneração de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.





Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária carteira de habilitação de categoria