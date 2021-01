Ebserh reabre inscrições de seleções para combate a covid-19

A reabertura foi publicada no Diário Oficial da União ( DOU ), nesta segunda-feira (18/1). De acordo com o documento, profissionais de nível superior e nível técnico serão contratados, por tempo determinado, nos Hospitais Universitários Federais da rede Ebserh.





As chances são para médicos de diversas especialidades, técnico em enfermagem, enfermeiro, engenheiro clínico e mecânico, fisioterapeuta e arquiteto. O edital de reabertura referente ao processo seletivo Nº 01/2020 deverá ser publicado no site da EBSERH. É por este portal que os interessados devem fazer as inscrições, de forma gratuita.





Os candidatos serão avaliados através de análise de currículos e experiência profissional. Os selecionados deverão atuar em uma jornada de trabalho de 24 a 40 horas semanais para remuneração de R$ 3.255,32 a R$ 10.350,45.





De acordo com a empresa, já foram contratados mais de 4 mil profissionais temporários por meio das seleções emergenciais. E, a reabertura de inscrições visa preencher a necessidade de cargos com cadastro que já foi zerado ou está próximo de zerar. Veja o edital.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Frente à pandemia e à emergência na saúde pública, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu novamente as inscrições de uma seleção emergencial temporária destinada à contratação, a partir de formação de cadastro reserva, de profissionais para atuação na triagem e atendimento aos pacientes com o vírus.